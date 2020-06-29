Kepez'e sosyete pazarı - Son Dakika

Kepez'e sosyete pazarı

Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, 'Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına 'Sosyete Pazarı' açıyor.

Kepez Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, 'Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına 'Sosyete Pazarı' açıyor.

Kepez Varyantının hemen yanı başında yer alan ve halkın kullanımına açılan ParkFuntastic, hafta sonları yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi'nin ParkFuntastic'te kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için kurduğu, 'Antalya Köy Pazarı'nın hemen yanı başına 'Sosyete Pazarı' açılıyor. Kepez'in Sosyete Pazarı, 5 Temmuz Pazar günü saat 13.00'da düzenlenecek açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine aralayacak. Antalya Köy Pazarı'ndan sebzeden meyveye her türlü ihtiyaçlarını temin eden ziyaretçiler, giyimden ayakkabıya kadar da ihtiyaçlarını Sosyete Pazarı'ndan karşılayabilecekler. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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