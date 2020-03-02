Kepez'e yapılan cemevinin bu yıl hizmete girmesi planlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'e yapılan cemevinin bu yıl hizmete girmesi planlanıyor - Son Dakika

Kepez'e yapılan cemevinin bu yıl hizmete girmesi planlanıyor

6 saat önce

Kepez Belediyesince Altınova Orta Mahallesi'ne yapılan ve inşaatının yüzde 70'i tamamlanan Pir Sultan Abdal Cemevi'nin bu yıl hizmete girmesi bekleniyor.

Kepez'e yapılan cemevinin bu yıl hizmete girmesi planlanıyor, System.String[]

Kepez Belediyesince Altınova Orta Mahallesi'ne yapılan ve inşaatının yüzde 70'i tamamlanan Pir Sultan Abdal Cemevi'nin bu yıl hizmete girmesi bekleniyor.

Kepez Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 16 Kasım 2019'da temeli atılan cemevi inşaatında incelemlerde bulundu.

Alevi vatandaşların inançlarını, ibadetlerini güzel bir ortamda yapabilmesi amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Tütüncü, inşaatın yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

Kısa süre içinde cemevini, hizmete açmayı planladıklarını belirten Tütüncü, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Pir Sultan Abdal Cemevi, sadece sema etkinliklerin yapılacağı bir mekan olmayacak. Bu cemevi, Alevi hemşehrilerimizin sosyal dayanışması ile sosyal yardımlaşmasının artacağı ve bir gönül ikliminde buluşabilecekleri güzel bir merkez olacak. Alevi hemşerilerimize, cemevi sözümüz vardı. Bu sözümüzü en güzel şekilde yerine getirdik. Cemevimize, meclis kararıyla Pir Sultan Abdal ismini verdik. Altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de şu, Pir Sultan Abdal Cemevi, anahtar teslimi A'dan Z'ye tefrişatı dahil tamamı ile belediyemiz tarafından yapılıyor. Türkiye'de böyle ikinci bir örnek yok."

Tütüncü, cemevinin, Alevi ve Sünni kardeşliğine önemli bir katkı sağlanacağını ifade etti.

Kale ve Şelale sokak arasında 6 bin metrekarelik bir alana inşa edilen cemevinde, dede, başkan, gençlik odaları, yemekhane, cenaze namazı yeri, idare ve teknik ofislerin bulunduğu bildirildi. Cemevinin etrafının da yeşillendirileceği, yarı açık alanda cenaze yıkama bölümü oluşturulacağı kaydedildi.

Pir Sultan Abdal, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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