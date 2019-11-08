Kepez'e yeni spor sahası

Kepez Belediyesinin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor sahası törenle hizmete açıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gaziler Semt Spor Sahası'nın açılışında, gençlere, çocuklara yaşam alanı olacak, güzel bir spor tesisinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Tütüncü, "Bizi heyecanlandıran en önemli şey ise hemen yanı başımızda bulunan Gaziler aile yaşam merkezimiz." dedi.



Konuşmanın ardından sahanın açılışı gerçekleştirildi.