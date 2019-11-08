Son Dakika Haberleri: Kepez'e yeni spor sahası
Son Dakika Güncel Kepez'e yeni spor sahası

Kepez'e yeni spor sahası

6 saat önce

Kepez Belediyesinin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt spor sahası törenle hizmete açıldı.

Kepez'e yeni spor sahası, System.String[]

Kepez Belediyesinin Gaziler Mahallesi'ne kazandırdığı semt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor sahası törenle hizmete açıldı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gaziler Semt Spor Sahası'nın açılışında, gençlere, çocuklara yaşam alanı olacak, güzel bir spor tesisinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Tütüncü, "Bizi heyecanlandıran en önemli şey ise hemen yanı başımızda bulunan Gaziler aile yaşam merkezimiz." dedi.


Konuşmanın ardından sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:49:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'e yeni spor sahası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]