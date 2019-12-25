Kepez ekmeğini satıyor, eğitim bursu veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez ekmeğini satıyor, eğitim bursu veriyor - Son Dakika

Kepez ekmeğini satıyor, eğitim bursu veriyor

6 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren sattığı her ekmekle burs vermeye başlayan Kepez Vakfı, 11 yılda 16 bin 708 öğrenciye burs desteği sağladı.

Kepez ekmeğini satıyor, eğitim bursu veriyor, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren sattığı her ekmekle burs vermeye başlayan Kepez Vakfı, 11 yılda 16 bin 708 öğrenciye burs desteği sağladı.


Kepez Belediyesi Kalkınma Vakfı, sattığı her ekmeğin geliri ile binlerce öğrenciye eğitim bursu veriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 2009 yılında göreve gelmesiyle işlevsel hale gelen ve burs vermeye başlayan Kepez Vakfı, 11 yılda 16 bin 708 öğrenciye burs desteği sağladı. Başkan Tütüncü, döneminde mevcut borçlarından arınmakla kalmayan Vakıf, binlerce öğrenciye de burs kapılarını araladı. Kepez Belediyesi Kalkınma Vakfı, 11 yılda 16 bin 708 öğrenciye ulaştı.


Çocukların ve gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Onlar bizim her şeyimiz. Hedefimiz her yıl daha fazla öğrencimize burs desteği sağlayabilmek. Bugün, eğitim bursu verdiğimiz öğrenci sayısında 16 bin 708 kişiye ulaşabildiysek, işte bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Kepez'den alınan her ekmekle sizlerde burslu okuyan öğrencilerimize destek olabilirsiniz." dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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