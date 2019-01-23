Son Dakika Haberleri: Kepez'in Alışveriş Festivali Başlıyor

Kepez'in Alışveriş Festivali Başlıyor

21 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla esnafa sözünü verdiği 'Alışveriş Festivali' başlıyor.

Kepez'in Alışveriş Festivali Başlıyor, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla esnafa sözünü verdiği 'Alışveriş Festivali' başlıyor. Mısır Çarşısı'nda 26 Ocak'ta başlayıp 2 Şubat'ta sona erecek festival çerçevesinde 'Kar Festivali'de düzenlenecek.

Kepez Belediyesi'nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğu Mısır Çarşısı, 'Alışveriş Festivali' ne ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, bölgeye hareketlilik kazandırması amacıyla çarşı esnafına sözü olan Alışveriş Festivali, 26 Ocak'da başlayıp 2 Şubat'ta sona erecek. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de yer alacak.

Kepeze kar gelecek

Kepez Belediyesi'nin Mısır Çarşısı'nda düzenleyeceği 'Alışveriş Festivali' çerçevesinde 'Kar Festivali de yapılacak. 26-27 Ocak'da gerçekleştirilecek Kar Festivali de renkli görüntülere sahne olacak. Kar Festivali için Beydağları ve Saklıkent'ten 300 metre küp kar sevkiyatı yapılacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

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