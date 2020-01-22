Kepez'in "Antalya Sömestr Festivali" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'in 'Antalya Sömestr Festivali' başladı - Son Dakika

Kepez'in "Antalya Sömestr Festivali" başladı

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için düzenlediği 'Antalya Sömestr Festivali', Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kepez'in

Kepez Belediyesi'nin öğrencilerin yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için düzenlediği 'Antalya Sömestr Festivali', Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.


Antalya Sömestr Festivali, açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere araladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde düzenlen törene Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Sömestr tatilinde, tüm çocukların eğlenceli vakit geçirmesini istediğini söyleyen Tütüncü, "Ben istiyorum ki, unutulmaz mutlu güzel bir sömestr tatili olsun. Sadece Kepez'in değil Antalya'nın bütün ilçelerinden gelen çocuklar Kepez'de mutlu olsunlar. Burdur, Isparta, Denizli, Afyon'dan da gelen çocuklar Antalya'da mutlu olsun. Bu etkinlik buna hizmet ediyor. Festival boyunca ben de burada olacağım. Birbirinden güzel etkinlikleri beraberce yaşayacağız. Kocaman kocaman hatıralar biriktireceğiz. Ben istiyorum ki; Antalya Sömestr Festivali sevgiyi, saygıyı büyüten, kalplerimiz arasındaki gönül köprülerini güçlendiren bir festival olsun. Her şeyin merkezinde çocuklar olsun" diye konuştu.


Antalya Sömestr Festivali, 5 gün boyunca çocukları çok sevdikleri oyuncular ve yazarlarla buluşturacak. Oyuncu ve Anne-Çocuk yazarı Şermin Yaşar açılış günü, Kral Şakir çizeri Varol Yaşaroğlu 23 Ocak Perşembe, Çocuk oyuncu Emir Berke 25 Ocak Cumartesi saat 3.00'da, sosyal medya fenomeni Prenses Elif 26 Ocak Pazar günü saat 14.00'da, stand up sanatçısı Sefa Doğanay'da aynı gün saat 15.00'da söyleşi ve imza günleriyle hayranlarıyla bir araya gelecek. TRT Çocuk kanalının Kare Takımı adlı çizgi filmi, Akıllı Tavşan Momo, Pasta Adası Müzikali de çocuklarla buluşacak. Festival, turnuva etkinlikleriyle de çocukların heyecanlı bir tatil geçirmesini sağlayacak. Antalya Sömestr Festivali'nin kapıları 26 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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