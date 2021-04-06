Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor - Son Dakika

Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor

06.04.2021 14:08
Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor, System.String[]

Kır Çiçeği Caddesi'nden Duacı'ya kadar uzanan 10 kilometrelik bisiklet yolu hattı çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2021'de Kepez'in bisiklet yolu ağını genişleteceklerini ve hareketli yaşamla ilgili yepyeni bir projenin de startını vereceklerini söyledi.

Kır Çiçeği Caddesi'nden Duacı'ya kadar uzanan 10 kilometrelik bisiklet yolu hattı çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2021'de Kepez'in bisiklet yolu ağını genişleteceklerini ve hareketli yaşamla ilgili yepyeni bir projenin de startını vereceklerini söyledi.

Kepez Belediyesi, Antalyalılara hareketli ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunabilmek, bisiklet tutkunlarına da güvenli bir sürüş ortamı sağlayabilmek için, ilçenin bisiklet yolu ağını genişletiyor. Kenti bisiklet yollarıyla buluşturma çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Kepez Belediyesi, Kır Çiçeği Caddesi'nden Duacıya kadar uzanan 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu çalışmalarını da sürdürüyor. İlçeye kazandırılacak her hizmet çalışmasını yakından takip eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kır Çiçeği Caddesinden Duacı'ya kadar 10 kilometrelik alana kazandırılacak bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan bilgi alan Başkan Tütüncü, 2021'de Kepez'in bisiklet yolu ağını genişleteceklerini ve hareketli yaşamla ilgili yepyeni bir projeyi başlatacaklarını söyledi.

Kepez'e yeni bisiklet yolları

Kepez Belediyesi olarak bisiklet yollarını önemsediklerine değinen Başkan Tütüncü, "Biz bisiklet diyoruz. Bisiklet yolu diyoruz. Biz hareketli yaşam diyoruz. Sağlıklı yaşam diyoruz. İşte! Bunlardan hareketle bisiklet yolu ağımızı genişletecek bisiklet sevgisini, bambaşka bir seviyeye taşıyacak önemli bir çalışma yapıyoruz. Onlardan biriside bu yıl yapmakta olduğumuz Kır Çiçeği'nden Duacı'ya kadar 10 kilometrelik bisiklet yolu… İnşallah 2021'de bisiklet yolu ağımızı genişleteceğiz, büyüteceğiz ve böylece hareketli yaşamla ilgili yepyeni projeler başlatacağız. İstiyoruz ki; hemşehrilerimiz hareket etsinler. Çünkü hareket sağlıklı yaşamı beraberinde getiriyor. Bisiklet yolları hem hareketli bir yaşam için, hem de doğayla buluşmak için bambaşka bir vesile, güzel bir fırsat, iyi bir alan. Bizde bisiklet yollarını genişletmek ve zenginleştirmek istiyoruz. Kır Çiçeği'nden Duacıya kadar olan 'Bisiklet Yolu Proje'miz hayırlı olsun. Bununla birlikte yeni yapacağımız bisiklet yolları da şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Kepez Belediyesi, bugüne kadar ilçeye Kır Çiçeği Caddesi'nde 3 bin 300 metre, Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 1726 metre, Gündoğdu Mahallesi 2488 sokağa 924 metre ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 2 bin 200 metre kare olmak üzere toplamda 8150 metre bisiklet yolu kazandırdı. - ANTALYA

Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor
Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor
Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor
Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Bisiklet, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'in bisiklet yolu ağı yeni projelerle genişliyor - Son Dakika


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