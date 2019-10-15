Son Dakika Haberleri: Kepez'in caddeleri çiçek açıyor
Son Dakika Güncel Kepez'in caddeleri çiçek açıyor

Kepez'in caddeleri çiçek açıyor

2 saat önce

Kepez Belediyesi, 'Yeşil Seferberliği' kapsamında Hamza Taş Bulvarı orta refüjünü zakkum ağaçlarıyla donattı.

Kepez'in caddeleri çiçek açıyor, System.String[]

Kepez Belediyesi, 'Yeşil Seferberliği' kapsamında Hamza Taş Bulvarı orta refüjünü zakkum ağaçlarıyla donattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin 500 adet zakkum ağacı dikildi.


Kepez Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladığı caddeleri güzelleştirmeye devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başlattığı 'Yeşil Seferberliği' kapsamında caddelerin orta refüjleri ağaçlandırılıyor. Varsak Süleyman Demirel Bulvarı ile kuzeydeki mahalleler arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Antalya için önemli bir şehir giriş noktası olan Hamza Taş Bulvarı'na, 5 bin 500 adet zakkum ağacı dikildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ikinci döneminde 60 metre genişliğinde çift şeritli bir yol olarak hizmete açtığı Hamza Taş Bulvarı, zakkum ağaçlarının dikilmesiyle daha yeşil ve daha güzel bir görünüme kavuştu.


5 bin 500 adet zakkum ağacı


Başkan Hakan Tütüncü, çift şeritli bir yol haline getirdikleri Hamza Taş Bulvarı'nın yeni imajıyla bölgesine görsel güzellik ve değer kazandıracağını ifade etti. Görev yılları içerisinde Kepez'e 3 milyon metre karenin üzerinde yeni yeşil alan kazandırdıklarını aktaran Tütüncü, "Bu yıl ilçemiz için yeni bir yeşil seferberliği başlattık. İlçemizin caddelerini, meydanlarını, parklarını, kamusal tesislerin bahçelerini çeşitli süs bitkileriyle, portakal, zeytin ve zakkum gibi ağaçlarıyla yemyeşil bir çiçek bahçesi haline getiriyoruz. Bu kapsamda Hamza Taş Bulvarı'na 5 bin 500 adet zakkum ağacı fidanı dikiyoruz. Caddemiz, bahar aylarında çiçek bahçesine dönecek ve kokusuyla da hemşehrilerimize güzel bir bahar yaşatacak" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü
İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'in caddeleri çiçek açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]