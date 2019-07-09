Son Dakika Haberleri: Kepez'in camilerinde temizlik
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Kepez'in camilerinde temizlik

1 saat önce

Kepez Belediyesi'nin okulların yanı sıra camilerde de sürdürdüğü temizlik hizmetleri yaz sezonunda da devam ediyor.

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Kepez Belediyesi'nin okulların yanı sıra camilerde de sürdürdüğü temizlik hizmetleri yaz sezonunda da devam ediyor. Kepez Belediyesi, 68 mahallede bulunan tüm camilerin genel temizliğini gerçekleştiriyor. 2009 yılından itibaren 68 mahallede bulunan camilere 13 bin 497 kez temizlik hizmeti götüren Kepez Belediyesi, camilerin iç kısımlarının düzenli olarak temizlenmesinin yanı sıra, abdesthane ve cami bahçelerinin temizleme ve yıkama işlerini de üstlendi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi, Güncel
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