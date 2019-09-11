Kepez'in çocukları sporla büyüyor

Kepez Belediyesi'nin sporla büyüyen ve sporu yaşam şekli haline getiren nesiller yetiştirebilmek için açtığı 'Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulu', bugüne kadar 73 bin 800 öğrenciye kapılarını araladı.



Kepez Belediyesi Spor Okulları, her yıl binlerce gence spor eğitimi verirken, bir yandan da yetenekli gençlerinde önünü açıyor. Sporu yaşam şekli haline getiren nesiller yetiştiren Kepez Belediyesi Spor Okulu, verdiği kaliteli spor eğitimleri ile de genç yeteneklere, başarılı bir sporcu olabilmenin anahtarını sunuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren 73 bin 800 genç yeteneğe kapılarını aralayan ve 12 ay kesintisiz spor eğitimi veren Kepez Spor Okulları, her yıl öğrenci sayısını daha da artırarak yoluna devam ediyor.



Kepez'de 73 bin 800 öğrenci spor yaptı



Basketbol, jimnastik, futbol, güreş, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, yüzme ve su topu dallarında 2019 Yaz Spor Okulları'nda 5 bin 435 çocuk ve gence eğitim veren Kepez Belediyesi, Kış Spor Okulları içinde hazırlıkları bitirerek, kayıt almaya başladı. Bugüne kadar 8 bin 551 step ve aerobik, 18 bin 660 yüzme ve diğer spor branşları ile beraber toplamda 73 bin 800 öğrenciye kapılarını aralayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, sporla büyüyen nesiller yetiştirebilmek için ürettiği projelerle de ödül üstüne ödül alıyor. Kepez Belediyesi, Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi ile AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumunda 'Gençlik Temalı' ödül, Yılın Kamuda En İyi Futbol Projesi' dalında ise FIFEX Endüstrisi ödülüne layık görülmüştü. - ANTALYA