Kepez'in gençleri, sporcularla buluşuyor

Kepez Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' startını Şerife Tufan İlkokulundan verdi.



Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Sporcu Gençlik Buluşmaları başladı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' startı Şerife Tufan İlkokulu'ndan verildi. Sporcu Gençlik Buluşmaları'na Kepez Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları katıldı. Sporcu Gençlik Buluşmasının açılış konuşmasını yapan Şerife Tufan İlkokulu Müdürü Ali Sılı, projenin dördüncü sezon ilk buluşmasının okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Yaşam şekli haline getirmek"



Bu tür projelerin öğrencilerin gelişimi ve spora bakışı açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Müdür Sılı, Kepez'de spora, eğitime her zaman büyük destek veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'da "Bugün en az öğretmen ve öğrencilerimiz kadar bizde heyecanlıyız. Dört yıldır aynı şevk ve kararlılıkla öğrencilerimizle buluşuyoruz. Gençlerimizin spora bakış açısını değiştirmek, onlara sporu sevdirmek ve sporu gençlerimizin yaşam şekli haline getirmek en büyük amacımız" dedi. Kepez Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul da, Sporcu Gençlik Buluşmasının neden Şerife Tufan İlkokulundan başladığını anlattı. İlçe müdürlüğünün sporcu kaynağının neredeyse yüzde ellisinin buradan karşılandığını belirtti. - ANTALYA