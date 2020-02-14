Kepez'in güreşçilerinin sırtı yere gelmiyor

Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Deniz'li de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarında 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarına katılan Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, derece üstüne derece yaptı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda Yıldız Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalara 290 sporcu katıldı. Grekoromen stil grup müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 2 birincilik, 2 üçüncülük kazandı. Denizli'deki Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakasından Kepez'in güreşçileri Engincan Atalay 68 kilo birinci, Cengizhan İnce 41 kilo birinci, Ata Yanık 62 kilo üçüncü, Ömer Ali Kiriş 75 kilo ile üçüncü oldu. - ANTALYA