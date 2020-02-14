Kepez'in güreşçilerinin sırtı yere gelmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kepez'in güreşçilerinin sırtı yere gelmiyor - Son Dakika Spor

Kepez'in güreşçilerinin sırtı yere gelmiyor

6 saat önce

Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Deniz'li de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarında 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti.

Kepez'in güreşçilerinin sırtı yere gelmiyor, System.String[]

Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Deniz'li de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarında 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarına katılan Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, derece üstüne derece yaptı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda Yıldız Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalara 290 sporcu katıldı. Grekoromen stil grup müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, 2 birincilik, 2 üçüncülük kazandı. Denizli'deki Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakasından Kepez'in güreşçileri Engincan Atalay 68 kilo birinci, Cengizhan İnce 41 kilo birinci, Ata Yanık 62 kilo üçüncü, Ömer Ali Kiriş 75 kilo ile üçüncü oldu. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Kepez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi Real Madrid, Lautaro Martinez'i istiyor Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk gol geldi!

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'in güreşçilerinin sırtı yere gelmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]