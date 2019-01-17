Kepez'in 'Hasta Yakınları Konukevi' Gün Sayıyor

Kepez Belediyesi'nin Antalya'ya tedaviye gelen hastaların yakınları için inşa ettiği 80 yatak kapasiteli ve ücretsiz hizmet verecek olan Türkiye'nin örnek projesi 'Hasta Yakınları Konukevi' açılışa hazırlanıyor.

Kepez Belediyesi'nin Antalya'ya tedaviye gelen hastaların yakınları için inşa ettiği 80 yatak kapasiteli ve ücretsiz hizmet verecek olan Türkiye'nin örnek projesi 'Hasta Yakınları Konukevi' açılışa hazırlanıyor.



Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerine inşa edilen ve beş yıldızlı otel konforundaki 'Hasta Yakınları Konukevi' yeni binasında hasta yakınlarını ağırlamak için gün sayıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılındaki ilk projelerinden biri olan ve ilki 30 yataklı olarak hayata geçirilen hasta yakınları konuk evi, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle 80 yataklı olarak yeniden inşa edilme kararı alınmıştı. Beş yıldızlı otel konforunda inşa edilen 'Hasta Yakınları Konukevi'nin önümüzdeki günlerde açılacağını müjdeleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu hizmetimiz Türkiye'ye örnek oldu" dedi.



"Yüreklerimiz burkuluyordu"



Göreve geldiği 2009 yılında Antalya'ya gelen hastaların ve onların yakınlarının konaklayabileceği bir hasta konuk evi yapma kararı aldıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Hastane koridorlarında uyuyan hasta yakınlarını gördüğümüzde hepimizin yürekleri burkuluyor. O vatandaşlarımız, maddi bir takım imkanlara sahip olamadıkları için hastane otoparklarında sabahlıyorlar. Onlara güzel bir konuk evi yapalım istedik ve 2009'da Kültür Mahallesi'nde güzel bir hasta yakınları konuk evi yaptık. Bu hizmetimiz Türkiye'ye örnek oldu. Ama bu projenin kurumsallaşması ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışı açısından örnek bir çalışma olması gerekiyordu. Bu düşünceden hareketle güzel bir binaya bu projeyi taşıyalım istedik. Bu yeni hizmet binası projeyi daha anlamlı kılarak farklı bir boyut kazandıracak." diye konuştu.



Konukevi 80 yataklı



Beş yıldızlı bir otel konforunda bir tesis olduğunu belirten Tütüncü, "Daha önce hali hazırda hizmette olan 30 yataklı hasta yakınları konuk evinin yeni hizmet binası toplamda 80 yatak kapasiteli olarak inşa edildi. Hasta yakınlarına 15 gün boyunca yemek ve kahvaltı dahil olmak üzere ücretsiz hizmet verilecek. Sıcak bir yuva konforu sunacak olan tesisin mimarisi son derece modern ve şık tasarlanarak inşa edildi. Hasta yakınlarımız kendilerini evlerinde hissedecekler. Tamamladığımız projemizi inşallah çok yakında açarak hizmete kazandıracağız. Belediye başkanı olarak burası beni en çok heyecanlandıran projelerden biridir. Antalya'ya şifa talebi ile gelen hasta yakınlarına yardımcı olmak için ve daha da önemlisi Allah rızası için vakıf mantığı ile çalışacak bir tesisi açacak olmamızdan dolayı çok mutluyum" dedi.



Bu iş gönül işi



Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, son hazırlıkların bitmesi ile güzel bir törenle açacaklarını ifade ettiği tesisin vakıf mantığı ile en iyi şartlara sahip konforlu bir yuva olduğuna işaret ederek, bu işin gönül işi olduğunun da altını çizdi. Tütüncü, "Aslında Kepez olarak herkese kalbimizi, gönlümüzü açtığımızın, Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza da misafirperverliğimizin bir nişanesi olsun istemiştik. Öyle de oldu. Çünkü biz misafirlerimizi en iyi şartlarda ağırlamak isteriz. Burası da çok güzel bir tesis oldu. Çok yakında açacağız. Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun."diye konuştu. - ANTALYA

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