Kepez'in istihdam buluşmaları iş kapılarını aralıyor

Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, iş arayan 116 kişiyi Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren Çelebi Şirketi ile buluşturdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 123 projeden biri olan 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi', yüzlerce kişiye iş kapılarını aralamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde turizm sektöründe hizmet veren Kundu ve Belek Otellerinin işverenlerini iş arayanlarla bir araya getiren Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, 116 kişiyi de Antalya Havalimanı bünyesinde hizmet veren Çelebi Şirketi ile buluşturdu. Çelebi Şirketi yetkilileri tarafından sağlanan görüşme sonucu 50 kişi havalimanında iş başı yapacak.

Görüşmeler prestijli ve konforlu bir ortamda

Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki istihdam buluşmaları maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Merkez, aracılığıyla davet edilenler, iş görüşmelerini prestijli ve konforlu bir ortamda yapma imkanı buluyor. Kepez Belediyesi'nin istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekiyor. Kepez Belediyesi'nin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, önümüzdeki günlerde de iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam edecek. - ANTALYA