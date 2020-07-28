Kepez'in kurban pazarlarında pandemiye karşı 'Ozon Tüneli' - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki kurban satış pazarlarının girişine doğal dezenfektanlı ozon gazı tüneli yerleştirdi. Giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde sağlandığı kurban pazarları ozon tünelleriyle daha güvenli hale getirildi.

Kepez Belediyesi, vatandaşların alış verişlerini daha güvenli bir şekilde yapabilmesi için kurban pazarları girişine ozonlu dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin olduğu Kurban pazarlarında ziyaretçiler, ateşlerinin ölçülmesi ve ellerinin dezenfekte edilmesinin ardından ozonlu dezenfeksiyon tüneline alınıyor. Ozon tünelinden geçen vatandaşların, hem kıyafetleri, hem de vücutları hiçbir kimyasala maruz kalmadan dezenfekte ediliyor. Kurban pazarı girişlerinde sadece ziyaretçiler değil, kurban pazarındaki esnaftan çalışan personele kadar herkesin ozon tünelinden geçmesi sağlanıyor.

Kurban pazarları sık sık dezenfekte ediliyor

Vatandaşların alışverişlerini daha güvenli bir ortamda yapabilmesi için her türlü tedbiri alan Kepez Belediyesi, Mobil Dezenfekte ekipleri ile kurban pazarlarının sık sık dezenfekte edilmesini sağlıyor. Kurban pazarlıklarının daha sağlıklı bir ortamda yapılması için temsili tokalaşma eli dahi tasarlayan Kepez Belediyesi, esnafa siperlik, maske, eldiven, dezenfektan bulunan pazarlık kitleri de dağıtıyor. Kepez Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle en üst noktaya çıkardığı hijyen çalışmalarını kurban kesim alanlarında da uygulayacak. - ANTALYA