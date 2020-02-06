Kepez'in 'Sağlık Tır'ı 5 bin 111 kişiye hizmet verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'in 'Sağlık Tır'ı 5 bin 111 kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Kepez'in 'Sağlık Tır'ı 5 bin 111 kişiye hizmet verdi

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin gezici 'Sağlık Tır'ının 68 mahallede gerçekleştirdiği 73 göz sağlığı taraması hizmetinden 15 bin 111 kişi yararlandı.

Kepez'in 'Sağlık Tır'ı 5 bin 111 kişiye hizmet verdi, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin gezici 'Sağlık Tır'ının 68 mahallede gerçekleştirdiği 73 göz sağlığı taraması hizmetinden 15 bin 111 kişi yararlandı.


Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 'Sağlık Tır'ı ile hizmeti vatandaşının ayağına götürüyor. Kepez'in 68 mahallesinde gerçekleştirilen taramalarda bu kez 'Sağlık Tır'ı, Kuzeyyaka Mahallesi'nde konuşlandı. Kepez Belediyesi mahalle sakinlerine önce taramanın yapılacağını duyurdu, ardından da mahalle sakinlerini sağlık hizmeti ile buluşturdu. Mahallenin pazar yerinde konumlandırılan sağlık tırı ile yediden yetmişe tüm mahalle sakinlerine ücretsiz göz taraması hizmeti verildi.


Taramalarda 15 bin 111 kişiye ulaşıldı


Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman personeli ve son teknoloji imkanları ile gerçekleştirilen taramalarda, göz bozuklukları, dereceleri ve göz tansiyonları ölçümleri gerçekleştiriliyor. Özellikle şehir merkezinden uzak, köyden mahalleye dönüşen dezavantajlı noktalara ulaştırılan sağlık hizmeti ile vatandaşa erken teşhis ve tedavi için çözüm yolları sunuluyor. Kepez Belediyesi, 2017 Kasım ayında başlattığı göz taraması hizmeti ile bugüne kadar Kepez'in 68 mahallesine ücretsiz sağlık hizmeti ulaştırdı. Mahallelerde 73 kez gerçekleştirilen tarama hizmetinden 15 bin 111 kişi yararlandı. - ANTALYA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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