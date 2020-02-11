Kepez'in sağlık tırı Antalya'ya şifa dağıtmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'in sağlık tırı Antalya'ya şifa dağıtmaya başladı - Son Dakika

Kepez'in sağlık tırı Antalya'ya şifa dağıtmaya başladı

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin, içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerin olduğu gezici 'Kadın Sağlığı Merkezi Tırı', Antalya'nın 19 ilçesine şifa dağıtmak için yola çıktı.

Kepez'in sağlık tırı Antalya'ya şifa dağıtmaya başladı, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin, içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerin olduğu gezici 'Kadın Sağlığı Merkezi Tırı', Antalya'nın 19 ilçesine şifa dağıtmak için yola çıktı. Mobil sağlık merkezinde, kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapılıyor.


Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Antalya'nın 19 ilçesinde kanser taraması yapacak olan mobil sağlık tırının ilk durağı Aksu ilçesi oldu. 'Erken tanıyla hayatı seç' sloganıyla yola çıkan sağlık tırında, 2 gün boyunca Aksulu kadınlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunuldu. Kadınların kanserle ilgili risk grubuna girip girmediklerinin belinlenmesinin amaçlandığı proje kapsamında sağlık tırında, 200'e yakın kadına meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapıldı. Mobil sağlık merkezinde, meme kanseri taraması için mamografi çekimi, rahim ağzı kanseri taraması için smear ve HPV DNA testi, bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan testi gerçekleştirildi.


Tarama sonunda mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi'ne, rahim ağzı ile bağırsak kanseri tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuarı'na gönderildi. Tarama sonucunda risk grubuna girdiği tespit edilen hastalar, Sağlık Bakanlığının imkanlarıyla tedavi altına alınacak.


"Sağlık hizmetini kadınların ayağına götürüyoruz"


Sağlık tırı, 12,13 ve 14 Şubat'ta Serik'te kaymakamlık binasının önünde, 17,18 ve 19 Şubat'ta Kemer ilçesinde Kemer Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli önünde kanser taraması hizmeti verecek. Diğer ilçelerdeki tarama tarihleri de Kepez Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de mobil sağlık tırı ile sağlık hizmetini Antalyalı kadınların ayağına götürdüklerinin altını çizdi. Gezici sağlık merkezinde 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 danışma görevlisi yer alıyor. Meme kanseri 40 ile 69 yaş, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor. Kepez Belediyesi, 'erken teşhis hayat kurtarır' anlayışıyla gezici kadın sağlığı merkezine dönüştürdüğü bir tırla mahallelerinde gerçekleştirdiği kanser tarama hizmetini, yoğun istek üzerine Antalya'nın 19 ilçesine götürme kararı almıştı. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ile 4 Şubat Kanser Günü'nde işbirliği protokolü imzalanmıştı. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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