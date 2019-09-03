Son Dakika Haberleri: Kepez'in Sokak Festivali'nde çocuklar çok mutlu
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Kepez'in Sokak Festivali'nde çocuklar çok mutlu

2 saat önce

Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Sokak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

Kepez'in Sokak Festivali'nde çocuklar çok mutlu, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Sokak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Sokak Festivali, öğretici ve eğlendirici etkinliklerle çocuklara da unutulmaz anlar yaşatıyor.


Kültürel mirasın oluşumu ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla önemli etkinliklere ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi, şimdide 'Sokak Festivali' ile değerlerine sahip çıkıyor. Kepez Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Sokak Festivali, birbirinden güzel etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Dolu dolu etkinlik tablosunun hazırlandığı Sokak Festivali, büyükler kadar çocuklarında ilgi odağı oluyor. Festival öğretici ve eğlendirici etkinliklerle çocuklara da unutulmaz anlar yaşatıyor. Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarından işçilik öğrenirken, bir yandan da geleneksel oyunlarla ebeveynlerinin çocukluklarına yolculuk yapıyorlar.


Kepez'de renkli akşamlar


Birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapan festival, konserler ve nefes kesen görsel şovlarla da renkli görüntülere sahne oluyor. Türk mutfağının farklı lezzetlerini de Antalyalılara sunan Sokak Festivali'nde alışveriş alanları, çocuk oyun alanları, lunapark alanları yer alıyor. Sokak sanatçılarının da renklendirdiği festivalde, ziyaretçiler her akşam canlı akustik müzik eşliğinde keyifli saatler geçirme şansı yakalıyorlar. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Sokak Festivali, renkli bir akşam geçirmek isteyen herkesi 8 Eylül tarihine kadar, Kepez Kent Meydanı'na bekliyor. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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