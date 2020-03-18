Kepez'in sokaklarında Korona virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'in sokaklarında Korona virüs temizliği - Son Dakika

Kepez'in sokaklarında Korona virüs temizliği

6 saat önce

Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit olan Korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sokaklara taşıdı.

Kepez'in sokaklarında Korona virüs temizliği, System.String[]

Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit olan Korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sokaklara taşıdı. Cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkayan ve ilaçlayan ekipler, bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor.


Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından da virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor.


Çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor


Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Parklardaki banklardan zemine, çocuk oyun ekipmanlarından spor aletlerine kadar her şey dezenfekte ediliyor. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, Korona virüsüne karşı camilerde de çalışmalarını sürdürüyor. Cami içleri temizleniyor, şadırvan bölümleri de deterjanlı sularla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları önleyici tedbirlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, cadde ve sokaklarda, çocuk oyun parklarında, camilerde, belediye hizmet birimlerinde dezenfekte işlemlerinin gün boyu devam ettiğini söyledi.


Kepez'de her yer temizleniyor


Ekipler, belediye hizmet birimleri ile ek hizmet binaları, okullar, kreşler, ibadethaneler, pazar yerleri, çocuk parkları başta olmak üzere tüm toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri tüm hızıyla sürdürüyor. Kepez'de dezenfekte işlemleri mesai içi, mesai sonu ve hafta sonları da vardiyalı olarak gerçekleştiriliyor. Küresel bir tehdit olan korona virüsüne karşı tedbir amaçlı önlemler alan Kepez Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanlarındaki eğitim ve etkinlikleri de 22 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuştu. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:13 Kaynak: İHA

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