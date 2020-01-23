Kepez'in sultanları turnuvayı 3. bitirdi

Kepez Belediyespor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı, Bölgesel lig finallerindeki son maçını Pamukkale Belediyespor ile yaptı. Isparta Işıkkent Spor Salonundaki karşılaşmayı Kepez'in sultanları 3-1 kazanarak, turnuvayı 3'ncü sırada bitirdi.



Bölgesel Lig Finallerinde Kepez Belediyespor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı, Isparta da Denizli Merkezefendi Belediyesi, Fethiye Doğa Koleji ve Pamukkale Belediyesinin voleybol takımları ile karşılaştı. Kepez Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, son maçında Pamukkale Belediyesporu 3-1 yenerek turnuvayı 3'ncü bitirdi. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal yaptığı değerlendirmede, "Üç gün süren müsabakalar sonucunda, yaş ortalaması 16 olan Bölgesel Lig Takımımız gelecek için bizleri ümitlendirmiştir. Bu nedenle gayret ve çabalarından dolayı Voleybol Şube Sorumlumuz Kürşad Altıntaş'ı, antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA