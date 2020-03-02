Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya - Son Dakika Spor

Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya

6 saat önce

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya, System.String[]

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti. Sporcular elde ettikleri başarının ardından asker selamı vererek, salondan ayrıldılar.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü projelerinden olan Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında Taekwondo seçmeleri yapıldı. Döşemealtı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 6 madalya kazanarak, yüzleri güldürdü. Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde 53 kiloda Muhammed Arda Çay birincilik kazanarak, iki hafta sonra Manavgat da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları grup müsabakasına katılmaya hak kazandı. Müsabakada Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 37 kilogram Salih Aksu ikinci, 53 kilogram Kubat Derviş Seçer ikinci, 50 kilogram Sude Çelik, Cennet Tekelioğlu ve Yağmur Atik üçüncü oldu. Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde, 6 madalya kazanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan karşılaşmaların ardından anlamlı bir hareket geldi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, salondan asker selamı vererek ayrıldı. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:40:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]