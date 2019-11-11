Son Dakika Haberleri: Kepez'in Tekvando takımı gururlandırdı
Son Dakika Spor Kepez'in Tekvando takımı gururlandırdı

Kepez'in Tekvando takımı gururlandırdı

7 saat önce

10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Tekvando müsabakalarında Kepez Belediyesi Spor Kulübü 3 derece kazandı.

Kepez'in Tekvando takımı gururlandırdı, System.String[]

10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Tekvando müsabakalarında Kepez Belediyesi Spor Kulübü 3 derece kazandı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Programları kapsamında düzenlenen Tekvando müsabakalarında Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları derece üstüne derece yaptı. Antalya Döşemealti Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakaların ilk gününde Kepez Belediyespor Kulübü sporcusu 49 Kiloda Muhammed Arda ÇAY ikincilik elde etti. Müsabakaların ikinci gününde ise 59 Kg Sude Çelik 2'nci, 53 Kg Kubat Derviş Seçer 3'ncü oldu. Sude Çelik, yarı finali geçti ancak, altın vuruşunda sakatlandı. Yapılan müsabakaların sonunda bir başarı belgesi de Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya'ya takdim edildi. - ANTALYA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Kepez Belediyesi, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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