Kepez'in U17 Takımından 5-0'lık galibiyet - Son Dakika
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Kepez'in U17 Takımından 5-0'lık galibiyet

6 saat önce

Kuzeyyaka Stadyumunda Minik Kramponlar U17 Takımı ile karşılaşan Kepez Belediyespor U17 Takımı, rakibini 5-0 yenerek, sahadan ayrıldı.

Kepez'in U17 Takımından 5-0'lık galibiyet, System.String[]

Kuzeyyaka Stadyumunda Minik Kramponlar U17 Takımı ile karşılaşan Kepez Belediyespor U17 Takımı, rakibini 5-0 yenerek, sahadan ayrıldı.


Kepez Belediyespor U17 Takımı, Kepez Kuzeyyaka Stadyumunda Minik Kramponları misafir etti. Ligin başından bugüne istikrarlı bir trend yakalayan Kepez U17 Takımı, son maçta da rakibi Minik Karamponlar U17 Takımını, 5-0 yendi. Kepez Belediyespor U17 Takımı'nın golleri; Mert Kılıç, Berat Ercankan, Emre Gültekin, Turan Öztürk, Abdurrahman Üresi'nden geldi. Bugüne kadar oynanan 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kepez U17 Takımı, grupta liderliğini sürdürüyor. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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