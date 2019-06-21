Kepez'in ulaşım ağı genişliyor
1 saat önce
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İsmetpaşa ve İstiklal Caddeleri'ne toplamda 2 bin 186 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
, İsmetpaşa ve İstiklal Caddeleri'ne toplamda 2 bin 186 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı.
Yol çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aktoprak
Mahallesi'nde 2 caddede devam eden yol çalışmalarını tamamladı. Kepez Belediyesi, Aktoprak Mahallesi'ndeki İsmetpaşa Caddesine 884 metre, İstiklal Caddesi
'ne de bin 302 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı. İlçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde çalışan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parke, refüj ve asfalt çalışmaları ile vatandaşlara konforlu bir yaşam sunarken, ilçeye yeni açılan yollarla da ulaşım ağını her geçen gün genişletiyor. - ANTALYA
THY'den 23 Haziran açıklaması: İptal haberleri doğru değil
HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu
Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde
Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den açıklama: Strateji değiştirmemiz söz konusu değil