Kepez'in ulaşım ağı genişliyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi'ne 30 metre genişliğinde 5,5 kilometre yeni yol kazandırıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi'ne 30 metre genişliğinde 5,5 kilometre yeni yol kazandırıyor.



Kepez Belediyesi, ulaşım ağını her geçen gün genişletiyor. İlçenin dört bir yanında alt ve üst yapı çalışmalarını yürüten Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol çalışmalarını Fevzi Çakmak Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi'nde sürdürdü. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin ulaşım ağına 30 metre genişliğinde 5,5 kilometre uzunluğunda yeni yol eklenmiş olacak. Çalışmaların devam ettiği bölgeye, 400 metre yağmur drenaj hattı da döşendi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçeye 10 yılda 575 kilometre yeni yol kazandırdı. 10 yılda gerçekleştirilen yol çalışmalarında 1 milyon 335 bin 671 ton asfalt kullanıldı. Yol çalışmalarını 68 mahallede sürdüren ekipler bugüne kadar ilçeye kazandırdığı yol miktarının 500 kilometreyi aştığı bildirildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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