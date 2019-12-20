Kepez'in yaşlıları kültür ve sanatla iç içe olacak - Son Dakika

Belediyenin Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla öğle yemeği yiyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, huzurevi sakinlerini kültür, sanat gibi çeşitli güzelliklerle iç içe bir yaşantıya davet etmeye hazırlandıklarını müjdeledi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığı ve 5 yıldızlı bir tesis konforundaki belediyesinin Şefkat ve Huzurevi'ni ziyaret etti. Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleri ile birlikte huzurevine giden Başkan Tütüncü, tek tek ellerini öptüğü yaşlılarla oturdu, sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin istek ve dileklerini de dinleyen Başkan Tütüncü, öğle yemeğini de çok kıymet verdiği yaşlılarla yedi.



Sosyal hayatın içinde olacaklar



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli yaşlılara kendilerini ayrıcalıklı hissettirecek bir projenin hazırlıkları içinde olduklarını vurguladı. Kepezli yaşlıların zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla çok daha farklı projelerin uygulamaya koyulacağını da belirten Tütüncü, "Çok kıymet verdiğimiz yaşlılarımıza onları hayatta daha güçlü tutacak önemli bir çalışmaya başladık. Huzurevi sakinlerine çeşitli alanlarda kurslar, eğitimler, seminerler vereceğiz. Onları, ömürlerinin sonbaharında sanat, kültür gibi çeşitli güzelliklerle iç içe bir yaşantıya davet edeceğiz" dedi.



Yaşlılarımız ayrıcalıklı olacak



Geçtiğimiz günlerde kurulan Kadın Koordinasyon Merkezi'nin bu sürece katkı vereceğini de belirten Başkan Tütüncü, bu projeyi 2020 yılında hayata geçireceklerini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde planlamaların yapılacağını belirten Tütüncü, "İkinci çeyreğinde ise uygulamalar olacak. Kepez'de kadın olmak, çocuk olmak çok güzel demiştik, artık yaşlılarımız için de ayrıcalıklarımız olacak" diye konuştu. - ANTALYA