Kepez'in yaz spor okulları 10 branşta açıldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarından 10 branşta 4 bin 500 çocuk yararlanacak.

Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen törende, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, cimnastik, güreş, tekvando ve tenis branşlarında yaz okullarına kayıt yaptıran 4 bin 500 öğrenci spor malzemelerini teslim aldı.

TÜBİTAK Bilim Merkezince hazırlanan gösterilerin sunulduğu törende, çocukların üzerine çok sayıda balon bırakıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, katılan öğrencilere hem spor yaptırıp hem de sürpriz aktiviteler sunacaklarını ifade etti.

Haftanın 3 günü spor eğitimi, diğer günlerde de çeşitli gezi türü sosyal aktiviteler hazırladıklarını vurgulayan Tütüncü, "Buraya gelen her yavrumuz, kendi yavrumuz kadar değerli. Bu yaz tatilini en güzel şekilde geçirecekler." ifadesini kullandı.

Kulüp başkanı Hakan Çatal da her sezon sonunda başarılı olanları lisanslı sporcu yaptıklarını kaydetti.