Kepez'in yaz spor okulları 10 branşta açıldı - Son Dakika
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Kepez'in yaz spor okulları 10 branşta açıldı

04.07.2022 14:45
Kepez'in yaz spor okulları 10 branşta açıldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarından 10 branşta 4 bin 500 çocuk yararlanacak.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarından 10 branşta 4 bin 500 çocuk yararlanacak.

Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen törende, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, cimnastik, güreş, tekvando ve tenis branşlarında yaz okullarına kayıt yaptıran 4 bin 500 öğrenci spor malzemelerini teslim aldı.

TÜBİTAK Bilim Merkezince hazırlanan gösterilerin sunulduğu törende, çocukların üzerine çok sayıda balon bırakıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, katılan öğrencilere hem spor yaptırıp hem de sürpriz aktiviteler sunacaklarını ifade etti.

Haftanın 3 günü spor eğitimi, diğer günlerde de çeşitli gezi türü sosyal aktiviteler hazırladıklarını vurgulayan Tütüncü, "Buraya gelen her yavrumuz, kendi yavrumuz kadar değerli. Bu yaz tatilini en güzel şekilde geçirecekler." ifadesini kullandı.

Kulüp başkanı Hakan Çatal da her sezon sonunda başarılı olanları lisanslı sporcu yaptıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Turgut Özal, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'in yaz spor okulları 10 branşta açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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