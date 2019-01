Kepez'in Yetenekli Sporcularına Forma

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporla, müzikle meşgul olan öğrencilerin akademik alanda daha başarılı olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporla, müzikle meşgul olan öğrencilerin akademik alanda daha başarılı olduğunu söyledi.



Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen futbol yetenek taramalarında başarılı olan genç sporcular, düzenlenen törenle formalarını aldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi Forma Dağıtım Töreni'ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik Spor Kepez İlçe Müdürü Yüksel Dorul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Antalya Şube Başkanı Şakir Filiz, Kepez Belediyesi Spor Kulübü teknik adamları ile çok sayıda sporcu ve veli katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporla, müzikle meşgul olan öğrencilerin akademik alanda daha başarılı olduğunu söyledi.



"Sporcularımıza kaliteli spor alanları"



Yetenekli öğrencilere kaliteli spor alanlarında uzman antrenörlerle eğitimler verileceğini açıklayan Başkan Tütüncü, bunun yanında akademik eğitim takviyesi ve sosyal faaliyetler de dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını duyurdu. Kepez Belediyespor bünyesindeki Dokuma Spor, Poplinspor, Kepez Gençlikspor gibi çeşitli takımlarda yer alacak çocukların U liglerinde müsabaka yapma imkanı sağlayacaklarını belirten Tütüncü, "Resmi liglerde müsabakalar yaparak yetişiyorlar. 2014 yılında aldığımız evlatlarımız, şu an U15'de oynuyor. Birkaç yıl sonra da bu çocuklarımızı çok daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.



"Sporla ilgilenen daha başarılı oluyor"



Kendi kuşağının çocuklarının 'top oynayan çocuklar derslerinden geri kalır' zihniyetiyle yetiştiğini hatırlatan Tütüncü, modern dünyada gelinen noktada, sporla, sanatla, sosyal hayatta kendini geliştiren çocukların akademik anlamda da daha iyi olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Uzman eğitimcilerin de bu yönde tavsiyeler verdiğini belirten Tütüncü, "Sporla uğraşan çocukların daha başarılı olduklarını örneklerle görüyoruz. Futbolla meşgul olmaları derslerinden geri kalmasını sonuçlamaz. Yeter ki biz onları hem akademik alanda, hem sporda destekleyelim" diye konuştu.



"Gizli yetenek keşfedilmemiş cevherdir"



Günün birinde bu çocukların uluslararası camiada ülkemizi temsil edecek futbolcular olacağını hayal ettiklerini anlatan Tütüncü, "Bu evlatlarımız çok daha iyi olsunlar, mutlu olsunlar diye çalışıyoruz. Neden bizim 10 binlerce öğrencimizin içinde yetenekli futbolcular çıkmasın. Neden biz her yıl milyonlarca doları yabancı oyunculara verelim. Ülkesine milyonlarca dolar getiren gençler niye olmasın. Bu çocukların yetenekleri keşfedilmediğini gördük. Gizli kalan yetenek, keşfedilmemiş cevhere benzer" dedi.



Konuşmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki 60 okulda 16 bin 683 öğrenci arasından yapılan taramalarda keşfedilen 541 yetenekli çocuğa formalarını teslim etti.



Kepez yetenek taraması



Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 2014 yılından itibaren Futbol, Voleybol ve Basketbol branşlarında yetenek taraması yapıyor. Erken yaşta keşfedilen çocuklar yetiştirilerek profesyonel sporcu olma yolunda ilerliyorlar. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak