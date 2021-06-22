Bu buluşmada 'İş' var - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin, 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi' turizm sektöründe iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki büyük buluşmada, Kundu ve Belek'teki turizm otellerine aşçı, aşçı yardımcısı, komi, garson, barmen, kat görevlisi, meydancı ve temizlikçi alımı için mülakat yapıldı.

'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi' iş arayanlar için umut kapısı, işverenler içinde kalifiyeli eleman bulabilecekleri bir merkez oldu. Her yıl yüzlerce kişiye iş kapılarını aralayan merkez, turizm sektöründe iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen büyük buluşmada Kundu ve Belek'teki turizm otellerine aşçı, aşçı yardımcısı, komi, garson, barmen, kat görevlisi, meydancı ve temizlikçi alımı için mülakat yapıldı. Mülakatlara, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne müracaatta bulunan 187 kişi katıldı. Mülakatı geçen adaylar, Kundu ve Belek'teki otellerde işbaşı yapacak.

"Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi"

Kepez Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren istihdam hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle 'Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne müracaat etmesi gerekiyor. İşverenlerden gelen talepler üzerine aranan kriterlere uygun adaylar meslek ve yaş gruplarına göre seçiliyor, kriterlere uygun adaylar işverenlerle buluşturuluyor. - ANTALYA