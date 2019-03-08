Kepez Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Kepez Belediyesince bu yıl ikinci düzenlenen Kepez Kitap Fuarı açıldı.

Kepez Belediyesince bu yıl ikinci düzenlenen Kepez Kitap Fuarı açıldı.



Mimar Sinan Kültür Merkezi'ndeki açılışa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda kitapsever katıldı.



Vali Karaloğlu, fuarda yaptığı konuşmada, kentin kültür ve sanat yaşamına bir belediye başkanının küçük dokunuşlar yapmasının önemli olduğunu söyledi.



Kitabın insanlığın en büyük hazinesi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, fuarın geçen sene ilk kez ziyaretçilerine kapılarını açmasına rağmen yoğun ziyaretçi aldığını dile getirdi.



İnsanların, yayınevleri ve yazarların fuarı heyecanla beklediğini vurgulayan Karaloğlu, kitapsız bir toplumun sonu olamayacağını, bu nedenle kitap, yazar ve kitap fuarlarının bir toplumun geleceğinde önemli yer kapladığını belirtti.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kitap fuarının ikincisini düzenlemekten mutlu olduklarını, geçen seneki ziyaretçi sayısını geçmek istediklerini ifade etti.



Konuşmalardan sonra kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.



Fuara bu yıl 251 yayınevi, 150 yazar katılıyor. Fuarda 40 söyleşinin yapılması bekleniyor.



Fuar, 17 Mart'a sona erecek.

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