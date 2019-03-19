Son Dakika Haberleri: Kepez Kitap Fuarı'na Rekor Ziyaretçi

Kepez Kitap Fuarı'na Rekor Ziyaretçi

5 dakika önce

Kepez Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, 10 günde 400 bin kitapseveri ağırladı.

Kepez Kitap Fuarı'na Rekor Ziyaretçi, System.String[]
Kepez Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, 10 günde 400 bin kitapseveri ağırladı.

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kepez Kitap Fuarı, sona erdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 8 -17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl çevreci teması ve sosyal proje ağırlıklı olarak düzenlenen fuar 10 günde 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. 10 gün boyunca fuardan, 50 liralık kitap alan her okuyucu adına bir portakal fidanı dikilecek ve ilçede kitapseverler adına portakal bahçesi oluşturulacak. Kepez Belediyesi, her yıl düzenlediği kitap fuarı ile de bir köy okuluna kütüphane kazandıracak.

Öğrenciler, kitap fuarı ile buluşturuldu

Kepez Belediyesi, her çocuk kitap fuarını gezebilsin diye, Antalya'nın tüm okullarına da ücretsiz servis imkanı sağlayarak öğrencileri Kepez Kitap Fuarı ile buluşturdu. Geçtiğimiz yıl 'Mimar Sinan' teması ile ilki düzenlenen Kitap Fuarı'nı 380 bin kişi ziyaret etmişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yayınevleri ve yazarlara katılımlarından, ziyaretçilere de fuara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Okumanın yaşının olmadığını belirten Başkan Tütüncü, bu furda 7'den 70'e her yaştan okuyucuyu görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kepez Kitap Fuarı, gelecek yıllarda daha da büyüyerek yoluna devam edecek" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

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