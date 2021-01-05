Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı - Son Dakika

Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı

05.01.2021 15:10
Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi üzerine Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk meclisini 100'üncü yıl coşkusuyla açtı.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi üzerine Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk meclisini 100'üncü yıl coşkusuyla açtı. 'İstiklal Marşı Yılı'nda Kepez Belediyesi, meclis salonunun her bir köşesini Türk Bayraklarıyla donattı.

Kepez Belediyesi'nin 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis Toplantısı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl coşkusuyla açıldı. Kepez Belediyesi'nin meclis salonu Türk Bayraklarıyla donatıldı. Yılın ilk meclisinde konuşan Başkan Tütüncü, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk, güzellik ve iyilik getirmesi dileklerinde bulundu. TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi konusunda da düşüncelerini dile getiren Başkan Tütüncü, "2021 Türkiye Cumhuriyeti'nin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı… Bu 100. yılı, bu özel yılı İstiklal Marşı yılı olarak ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şükranlarımızı arz ediyorum. Vatan uğruna, bayrak uğruna, toprak uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. " diye konuştu. Başkan Tütüncü, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelemizde cepheden cepheye koşmuş bütün askerlerimizi, şahadet mertebesine o günden bugüne yürüyen, bu topraklar için canını bayrağımızın rengine katmış, milletimizin büyük değerleri adına meclisimizi saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum" dedi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan meclis yoğun gündem maddesiyle devam etti. - ANTALYA

Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı
Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı
Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı

Kepez Belediyesi, İstiklal Marşı, Kepez, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım
Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı         
15:09
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi?         
12:49
Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım         
11:26
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 15:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez Meclisi 'İstiklal Marşı' yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei