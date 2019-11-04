Kepez Meclisi'nde tapu sevinci

Kepez Meclisi'nin Ayanoğlu, Gazi, Zeytinlik, Şelale, Aktoprak, Altıayak, Esentepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerindeki 106 adet taşınmazı tapuya kavuşturacak karar, mahalle sakinleri tarafından ayakta alkışlandı.



Kepez Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye hizmet binasının meclis salonunda gerçekleştirilen Kasım ayı meclisinde 15 gündem maddesi görüşüldü. Ayanoğlu, Gazi, Zeytinlik, Şelale, Aktoprak, Altıayak, Esentepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bulunan 106 adet taşınmazın değerlendirilmesi gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Meclis gündeminin 10. maddesinde yer alan ve 8 mahallenin gecekondu sahiplerini tapularına kavuşturacak karar oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Meclisi'nin kararı salonda bulunan mahalle sakinleri tarafından ayakta alkışlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Söz verdiğimiz gibi mahalle sakinlerimizin tapularına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Kent Müzesi açılış için gün sayıyor



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kasım ayı meclis toplantısında gezici Kadın Sağlığı Merkezi'nin mahallelerde sağlık taramasına başladığını da duyurdu. Erken tanının önemli olduğuna değinen Başkan Tütüncü, taramaların ilk olarak Ünsal Mahallesi'nden başladığını ve 30 ile 70 yaş arasındaki hanımlara meme, rahim ve bağırsak kanseri taramalarının yapıldığını bildirdi. Antalya Kent Müzesi'nin de önümüzdeki günlerde açılacağına değinen Başkan Tütüncü, bu müzede Avrupa standartlarında, müzecilikte kullanılan teknolojik imkanların kullanıldığını ve 8 ayrı dilde hizmet verileceğini açıkladı.



Gecekondu sahipleri tapularına kavuşacak



Ayanoğlu, Gazi, Zeytinlik, Şelale, Aktoprak, Altıayak, Esentepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bulunan 106 adet taşınmaz daha önce Maliye hazinesi üzerinde bulunuyordu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün gayretleri ile hazineye ait olan taşınmazlar, Kepez Belediyesi'ne devredildi. Kepez Belediyesi, meclis kararı ile parsel üzerindeki gecekondu hak sahiplerini tapularına kavuşturacak çalışmalara başlamış oldu.



Üye seçimleri gerçekleştirildi



Kepez Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında; Kepez Belediyesi'nin Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine(ANTAB)dahil olması amacıyla Başkan Hakan Tütüncü'nün doğal üye olduğu, 4 asil ve 2 yedek üye seçimi de gizli oyla yapıldı. İsim Tespit Komisyonu, Kentsel Gereksinimler Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na da birer üye seçimi gerçekleştirildi. - ANTALYA