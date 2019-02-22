Son Dakika Haberleri: Kepez Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kepez Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

31 dakika önce

Kepez Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Kepez Müzik Ödüllerinin final gecesiyle sona erdiği bildirildi.

Kepez Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
Kepez Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Kepez Müzik Ödüllerinin final gecesiyle sona erdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesinin, düzenlediği 5. Kepez Müzik Ödülleri finali Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde yapıldı.

Yarışmanın final bölümüne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile katıldı. Birçok vatandaşın izlediği final gecesinde, 14 finalist, jüri üyeleri Metin Özülkü ve Eda Özülkü karşısında son performanslarını sahneledi.

Yarışmada Özüm Özmen, birinci oldu, ödülünü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den aldı. Gecenin sonunda finalist Özmen, istek üzerine bir şarkı daha seslendirerek izleyenleri uğurladı.

Birinci Özüm Özmen 653,8 puan, ikinci Can Özdemir 602,03 ve üçüncü Buse Hanımeliçiçeği 596,23 puan aldı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Başkan Tütüncü, bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş bir yarışma yaptıklarını, 10 yıl önce Kepez'de hiç sanatsal faaliyetin olmadığını kaydetti. Bugün ilçede 50 kültür sanat etkinliği yapılabilecek mekan olduğunu belirten Tütüncü, Kepez'in kültür ve sanatın adresi olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:20 Kaynak: AA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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