Kepez Oyuncak Müzesi 15 Bin 601 Öğrenciyi Ücretsiz Ağırladı
1 saat önce
Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarı yıl tatilinde karnesini getiren 15 bin 601 öğrenciyi ücretsiz ağırladı.
Kepez Belediyesi
'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarı yıl tatilinde karnesini getiren 15 bin 601 öğrenciyi ücretsiz ağırladı.
Kepez Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatilinde binlerce öğrenciye kapılarını araladı. Kepez Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Anadolu Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde karnesini getiren tüm öğrencileri ücretsiz ağırladı.
Oyuncakların dünyasına yolculuk
Okulların tatile girdiği 18 Ocak'tan, 3 Şubat tarihine kadar karnesi ile gelen 15 bin 601 öğrenci, Anadolu Oyuncak Müzesi'ni Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
'nün misafiri olarak ücretsiz ziyaret edebilme imkanı buldu. 13 binden fazla oyuncağın yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, oyuncakların dünyasına keyifli bir yolculuk yaptılar. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı