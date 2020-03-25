Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı - Son Dakika

Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

7 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük bir fedakarlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin tüm sosyal tesislerinin kapılarını açtı.

Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük bir fedakarlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin tüm sosyal tesislerinin kapılarını açtı.


Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiği Hasta Yakınları Konukevi'nin kapıları da sağlık çalışanlarına açıldı. Bugüne kadar tedavi için Antalya'ya gelen hasta yakınlarını ağırlayan konukevi, salgınla mücadele boyunca sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak. Kepez Belediyesi'nin önleyici tedbirleri kapsamında dezenfekte edilen sosyal tesisler, sağlık çalışanlarının gönül rahatlığıyla kalabilmesi için yeniden dezenfekte edildi.


"Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz"


Sağlık çalışanları için yapılacak her türlü fedakarlığın onların gayretleri karşısında yetersiz kalacağını dile getiren Hakan Tütüncü, "Yeri geldiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak hepimize şifa dağıtan fedakar sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Onların fedakarlıklarına bir sağlık çalışanı eşi olarak yakinen şahidim. ve bu zor günlerde bizde sağlık çalışanlarımızın yanında olmak istedik. Belediyemizin bütün sosyal tesislerini onların barınmalarına tahsis ettik. Sorun küresel, ama mücadele ulusal. Hepimiz elimizdeki imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin hemşehrilerimizin yanında olmalıyız. Bu zor günleri böyle aşacağız. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ama mutlaka yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:13 Kaynak: İHA

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