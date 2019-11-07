Son Dakika Haberleri: Kepez, tekstil atıklarını ayrıştırıyor
Son Dakika Güncel Kepez, tekstil atıklarını ayrıştırıyor

Kepez, tekstil atıklarını ayrıştırıyor

7 saat önce

Kepez Belediyesi, cam, kağıt, plastik ve metal atıkların ardından, şimdide tekstil atıklarını kaynağında ayrıştırıyor.

Kepez, tekstil atıklarını ayrıştırıyor, System.String[]

Kepez Belediyesi, cam, kağıt, plastik ve metal atıkların ardından, şimdide tekstil atıklarını kaynağında ayrıştırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 68 mahallesine ilk etapta 300 adet tekstil atığı konteyneri yerleştirecek.


Kepez Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetiminde farkındalık yaratan örnek çalışmalara devam ediyor. Cam, kağıt, plastik ve metal atıkların ardından Kepez Belediyesi, şimdide tekstil atıklarını kaynağında ayrıştıracak. Tekstil atıklarının kaynağında ayrıştırılması için Tabiat Geri Dönüşüm ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Kepez Belediyesi, ilçenin 68 mahallesine ilk etapta 300 adet tekstil atığı konteyneri yerleştirecek. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sözleşme kapsamında ilçenin farklı yerlerine tekstil atığı konteyneri yerleştirme işlemlerine başladı.


"Daha yaşanır bir çevre"


Yerleştirilen 300 konteynerin yaygınlaştırılacağını belirten Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, "Kepez'de Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün desteği ile teknik ekibimiz çalışmalara devam ediyor. İlçe olarak çevre hassasiyetini arttırmak için bu konuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.


Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim gibi tekstil atıkları kumbaralarda biriktirilerek, belirli aralıklarla boşaltılıp toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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