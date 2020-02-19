Kepez Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması - Son Dakika

Kepez Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması

6 saat önce

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6'ncı Ulusal Müzik Ödülleri yarışmasında yarı final heyecanı yaşanıyor.

Kepez Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, System.String[]

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6'ncı Ulusal Müzik Ödülleri yarışmasında yarı final heyecanı yaşanıyor. 2 gün sürecek yarı final elemelerinde 31 genç yetenek yarışacak.


Toplamda 282 yarışmacının başvuru yaparak elemelere katıldığı yarışmada yarı finale kalan 31 yarışmacı, final için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacıların, yarı final elemelerine profesyonel müzik eğitmenleri ile hazırlandıkları yarışmada, 1990-1999 yıllarına ait eserler seslendiriliyor.


Yarı finalin elemelerinin ardından yarışma finali 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Yarışmada birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü yarışmacı ise 3 bin TL ile ödüllendirilecek. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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