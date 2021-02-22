Kepez ve Aksu ilçelerinde su kesintisi yapılacak - Son Dakika

Antalya'da, içme suyu ana bağlantı çalışması nedeniyle Kepez ve Aksu ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kepez ilçesi Suphi Türel Caddesi 6816 Sokak kesişimindeki içme suyu ana hattında bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışma nedeniyle 24 Şubat 2021 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kepez ve Aksu ilçesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı kaydedildi.

Su kesintisinden Kepez ilçesinde Göksu, Altınova Orta, Altınova Sinan, Altınova Düden, Menderes mahalleleri, Aksu ilçesinde ise Çamköy, Atatürk, Cihadiye, Soğucaksu, Cumhuriyet, Güzelyurt, Hacıaliler, Çalkaya, Mandırlar, Altıntaş ve Karaçalı mahallelerinin etkileneceği ifade edildi.