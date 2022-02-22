Kepez ve Döşemealtı'da 109 çift, nikah için 22.02.2022'yi seçti - Son Dakika
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Kepez ve Döşemealtı'da 109 çift, nikah için 22.02.2022'yi seçti

22.02.2022 16:29
Kepez ve Döşemealtı'da 109 çift, nikah için 22.02.2022'yi seçti

Nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Kepez ve Döşemealtı ilçesindeki 109 çift, 22.02.2022 tarihinde evlendi.

Nikah törenlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Kepez ve Döşemealtı ilçesindeki 109 çift, 22.02.2022 tarihinde evlendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evliliklerinde özel günü tercih eden 105 çift, evlendirme dairesine başvuruda bulundu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, nikah kıydırmak için bu özel günü bekleyen mutlu çiftleri yalnız bırakmadı.

Gün boyu çiftlerin mutluluğuna ortak olan Tütüncü, "Bugün kalıcı ve özel bir tarih olması dolayısıyla, günün hafızalara kazınması için bugünü tercih etmişler. Bizler de nikahlarını kıydık. Çiftlerimiz için özel olan bugünlerinde onların yanında olalım istedik. Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Döşemealtı ilçesinde de 4 çiftin nikahı kıyıldı.

Belediye Başkanı Turgay Genç de Erkan - Ümmüşen Özkan çiftinin nikahını kıydı.

Dünya evine giren çiftlere bir birlerini hiç kırmamaları öğüdünü veren Genç, "En kutsal müessese olan evlilik kurumunun tüm çiftlere huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

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Hakan Tütüncü, Evlilik, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez ve Döşemealtı'da 109 çift, nikah için 22.02.2022'yi seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepez ve Döşemealtı'da 109 çift, nikah için 22.02.2022'yi seçti - Son Dakika
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