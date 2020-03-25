Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde sokak hayvanları için ilave mama kapları - Son Dakika

Kepez ve Konyaaltı belediyelerince daha fazla noktalara mama ve su kabı yerleştirildi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını destekleyen işletmelerin koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreyle kapanması üzerine ilçenin birçok noktasında bulunan mama ve su kabı sayısını artırdıklarını bildirdi.

Can dostlarının yalnız olmadığını ifade eden Tütüncü, "Salgın sebebiyle sokaktaki hayvanlarımıza daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Kepez'in birçok noktasında bulunan mama ve su kapına yenilerini ekledik. Belediye ekiplerimiz de görevlerinin başında. Sokak hayvanlarımızın mama ve su kaplarının boş kalmamasını sağlıyorlar. Kepez'in minik dostları emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de koronavirüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının da olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

Birçok vatandaşın bu süreci evinde geçirdiğini, bazı işletmelerin de geçici olarak kapandığını aktaran Esen, belediye olarak da 'Siz evde kalın, biz size geliriz' projesi başlattıklarını kaydetti.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken sokaktaki hayvanları da unutmadıklarını belirten Esen, "Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerimiz, bölgemizdeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ediyor. Mama ve su takviyesiyle eksik olan kapları dolduruyor. Böylelikle sokakta daha bir çaresiz olan minik dostlarımız, hayata tutunma imkanı buluyor." değerlendirmesinde bulundu.