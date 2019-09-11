Son Dakika Haberleri: Kepez Yakutistan'ı ağırlayacak
Son Dakika Güncel Haber

Kepez Yakutistan'ı ağırlayacak

1 saat önce

Kepez Belediyesi 29 Ekim'de Yakutistan Cumhuriyeti'nin üst düzey devlet yetkililerine ev sahipliği yapacak.

Kepez Yakutistan'ı ağırlayacak, System.String[]

Kepez Belediyesi 29 Ekim'de Yakutistan Cumhuriyeti'nin üst düzey devlet yetkililerine ev sahipliği yapacak.


Tüm İş Adamları- Rusya Federasyonu Sakha Cumhuriyeti Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (TSİAD) Başkanı Ömer Mahmudoğlu ve beraberindeki heyet Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüyü ziyaret etti. Başkan Tütüncü'ye dernekleri hakkında bilgi veren TSİAD Başkanı Ömer Mahmudoğlu, Yakutistan Cumhuriyeti hakkında da bilgiler aktardı. Görüşmeler sırasında önümüzdeki günlerde Yakutistan'dan Antalya'ya gelecek olan devlet yetkilileri, müzik gurupları (kopuz sanatçıları) ve iş adamları için bir dizi faaliyet yapılması kararlaştırıldı. Kepez Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Mimar Sinan Kongre Merkezi, 29 Ekim Salı günü Yakutistan Cumhuriyeti'nden gelecek üst düzey devlet yetkililerine ve konuklara ev sahipliği yapacak.


Kültürel hediyeler


Tüm İş Adamları-Rusya Federasyonu Sakha Cumhuriyeti Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (TSİAD) Başkanı ve Yakutistan Fahri Konsolosu Ömer Mahmudoğlu görüşmelerin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye kültürlerini yansıtan hediyeler takdim etti. Başkan Tütüncü'ye eski Türk müzik aletlerinden biri olan ağız kopuzu, kımız fincanı ve Yakutistan bayrağının hediye edildiği ziyarete, TSİAD Başkan yardımcıları İlhami Okutan, İlyas Kiriş ve Basın Halkla İlişkiler Danışmanı Cengiz Savaşeri de katıldı. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, 29 Ekim, Rusya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Udmurtya Cumhuriyeti'nde bir profesör, anadili unutulduğu için devlet binası önünde kendini yaktı
Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi İBB'den yöneticilere 15 bin liraya kadar ek maaş verildiği iddialarına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:01:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez Yakutistan'ı ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]