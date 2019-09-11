Kepez Yakutistan'ı ağırlayacak

Kepez Belediyesi 29 Ekim'de Yakutistan Cumhuriyeti'nin üst düzey devlet yetkililerine ev sahipliği yapacak.



Tüm İş Adamları- Rusya Federasyonu Sakha Cumhuriyeti Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (TSİAD) Başkanı Ömer Mahmudoğlu ve beraberindeki heyet Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncüyü ziyaret etti. Başkan Tütüncü'ye dernekleri hakkında bilgi veren TSİAD Başkanı Ömer Mahmudoğlu, Yakutistan Cumhuriyeti hakkında da bilgiler aktardı. Görüşmeler sırasında önümüzdeki günlerde Yakutistan'dan Antalya'ya gelecek olan devlet yetkilileri, müzik gurupları (kopuz sanatçıları) ve iş adamları için bir dizi faaliyet yapılması kararlaştırıldı. Kepez Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Mimar Sinan Kongre Merkezi, 29 Ekim Salı günü Yakutistan Cumhuriyeti'nden gelecek üst düzey devlet yetkililerine ve konuklara ev sahipliği yapacak.



Kültürel hediyeler



Tüm İş Adamları-Rusya Federasyonu Sakha Cumhuriyeti Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Derneği (TSİAD) Başkanı ve Yakutistan Fahri Konsolosu Ömer Mahmudoğlu görüşmelerin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye kültürlerini yansıtan hediyeler takdim etti. Başkan Tütüncü'ye eski Türk müzik aletlerinden biri olan ağız kopuzu, kımız fincanı ve Yakutistan bayrağının hediye edildiği ziyarete, TSİAD Başkan yardımcıları İlhami Okutan, İlyas Kiriş ve Basın Halkla İlişkiler Danışmanı Cengiz Savaşeri de katıldı. - ANTALYA