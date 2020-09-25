Kepez yolunun en büyük sorunu çözülüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kepez Mahallesi Siteler bölgesinde devam eden sinyalizasyon sistemi çalışmasını denetledi. Başkan Posbıyık, sistemin devreye girmesiyle bu yoldaki en büyük sorunun çözüleceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kepez Mahallesi Siteler bölgesinde Karayolları ile işbirliğinde yapılan sinyalizasyon çalışmasını inceledi.

Muhtar vekili Mustafa Kurt, azalar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ve Destekleme Hizmetleri Müdürü Etem Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sistemin devreye girmesiyle bu yoldaki en büyük sorunun çözüme kavuşacağını belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şunları söyledi:

"Kepez'in en büyük sorunlarından bir tanesi sinyalizasyon sistemiydi. Kepez halkından bu konuda çok büyük şikayetler vardı. Ancak bu bölge Karayolları'na ait olduğu için rahat hareket edemiyorduk. Muhtar Baki Karaarslan ve azaları hergün bana geliyorlardı bu iş için. Biz de sürekli olarak Karayolları ile yazışmalar yaptık. Baştan negatiflerdi, yaklaşmıyorlardı. Biz Belediye olarak 'işçilik yardımı ve diğer işleri yapacağız' dedik. Görüyorsunuz nitekim bizim işçilerimiz çalışıyor. Bir ay evvel Karayolları'ndan sinyali aldık, muhtara haber verdik, son derece mutlu oldu, sevindiler. 'Bu iş yola girdi' dedik. Çok şükür çalışmaya başladık, Karayolları ile ortak yapıyoruz. İşi hallettik ve Kepez'in en önemli sorunlarından birini de bu şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Daha önce Elmatepe'de sinyalizasyon sorunu vardı. Görevimiz olmadığı halde burayı Belediye üstlendi. Echomar önü ve Kepez Solak yol ayrımına bütün masrafları biz karşılamak suretiyle oraya da kurduk. En çok zorlandığımız bu nokta oldu. Ölüm vakaları, kazalar oluyordu. Biz de çok üzülüyorduk. Sorunu çözmüş olduk. Yakın zamanda sistem çalışmaya başlayacak. Kepez halkına hayırlı uğurlu olsun."

Muhtar vekili Mustafa Kurt, yapılan çalışma için Başkan Posbıyık'a mahalle sakinleri adına teşekkür etti. - ZONGULDAK