Kepez zabıtası yaşlılar için pazar ve market alışverişinde - Son Dakika

Kepez Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma sınırlaması" getirilmesinin ardından, sokağa çıkamayan vatandaşların yardım eli oldu. Belediyenin 7 gün 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, yaşlıların pazardan markete tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için vefa örneği sergiliyor.



Küresel bir tehdit olan Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma sınırlaması" getirilmesinin ardından Kepez Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Sokağa çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi için büyük bir vefa örneği sergileyen Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çağrıda bulunanların isteklerini anında yerine getiriyor. Sokağa çıkmayan vatandaşların talepte bulunmaları halinde alış verişlerini yapan zabıta ekipleri, istenilen malzemeyi kapıya kadar getirip teslim ediyor.



Bayram Dedenin ihtiyaçları giderildi



Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gündoğmuş Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Bayram Kızılaslan'ın da yardımına koştu. Bayram dedenin önce pazardan meyve ve sebze ihtiyacı karşılandı, ardından da market alışverişi yapıldı.



Belediyeye ulaşım daha da kolaylaştırıldı



İlçe sakinlerinin koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşamaması için gereken tedbirleri alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hemşerilerinin belediyeye kolaylıkla ulaşabilmesi için Halkla İlişkiler Müdürlüğü personel sayısını 47'ye, Kepez İletişim Merkezi personel sayısını da 10'a çıkarttı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Kepez Belediyesi'nin (0 242) 310 58 58 numaralı telefon hattından yardım çağrısında bulunabilecekler. - ANTALYA