Son Dakika Haberleri: Kepeze Yeni Semt Parkı

Kepeze Yeni Semt Parkı

1 saat önce

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeyi yeni yeşil yaşam alanları ile donatmaya devam ediyor.

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Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeyi yeni yeşil yaşam alanları ile donatmaya devam ediyor.

Antalya'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Kepez, bu başarıyı mahallelere yeni semt parkları ekleyerek taçlandırıyor. Yeni semt parklarını hizmete açan Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınova Sinan Mahallesi'nde yeni bir semt parkı için çalışmaları sürdürüyor. Altınova Sinan Mahallesi'nde Cemre Çağlar Yücelen Sokak üzerine inşa edilen semt parkı geniş alanı ile vatandaşlara günlük hayatın içerisinde kısa bir mola imkanı sunacak. Altınova Sinan Mahallesi'ne kazandırılan semt parkı, toplamda 7 bin 1 metrekare kullanım alanı ile hizmet verecek.

Yeşil alan birinciliği Kepez'in

İçerisinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, pergole ve oturma gruplarının yer alacağı semt parkı, devam eden çalışmaların ardından hizmete açılacak. Kepez'in son yıllarda yeşil alan konusunda açık ara farkla koruduğu birinciliği, yeni semt parkları ve yeşil alan projeleri ile kuvvetleniyor. İlçeye yeni semt parkları inşa etmeye devam eden Kepez Belediyesi, aynı zamanda şehrin farklı noktalarında inşaatlar sebebi ile sökülen ağaçlara da sahip çıkarak, yol çalışması ve semt parkı projelerinde ağaçlandırma çalışmalarında değerlendiriyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:02 Kaynak: İHA

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