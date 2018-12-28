Kepeze Yeni Semt Parkı

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Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?

Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok, Psikolojik Bir Hareket