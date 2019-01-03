Kepezli Kadınlar Sporla Buluşuyor

Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.



Kepez'de daha fazla kadının spor yapabilmesi için Kepez Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü el ele verdi. 'Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor' projesinin işbirliği protokolünü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu imzaladı. Hacıcaferoğlu, özellikle öğrencilere yönelik yapılan sağlık projelerinden dolayı Başkan Tütüncü'yü takdir ettiklerini söyledi.



Başkan Hakan Tütüncü ise, sporu halka yönelik önemli bir unsur olarak kabul ettiklerini söyledi.



"Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor, Sağlıklı Yaşamı Seçiyor" mottosuyla kadınlara sporu sevdirmek, zinde bir yaşam armağan etmek istediklerini ifade eden Tütüncü, "Hanımlarımız sporun güzelliğiyle buluşmaları açısından önemli önceliklerimizden. Sadece spor yapmaları değil, aynı zamanda onların çeşitli sağlık hizmetleri alması ve servisler almasını da sağlayacağız. Hizmetlerimiz koruyucu hekimlik, eğitici seminerleri de kapsıyor. Daha fazla mahallede sportif faaliyet yapmak temel yaklaşımımız olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte daha güçlü oluruz diye bu protokolü imzalıyoruz. Spor ile şekillenen hayat, sağlık ve mutluluk getiriyor" dedi. - ANTALYA

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