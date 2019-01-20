Son Dakika Haberleri: Kepezli Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kepezli Öğrencilere Trafik Eğitimi

12 dakika önce

Kepez Belediyesi 8 bin 229 öğrenciye trafik eğitim parkında eğitim verdi.

Kepezli Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Kepez Belediyesi 8 bin 229 öğrenciye trafik eğitim parkında eğitim verdi.

Kepez Belediyesi, 2018 yılında gerçekleştirdiği birçok proje ile çocuk ve gençlerin kalbine dokundu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'Şehrimi Tanımak İstiyorum Projesi' kapsamında 935, 'Çalıştım Başardım Projesi' kapsamında 315 başarılı çocuk ve 135 yetim çocuk Kepezi gezme ve tanıma imkanı buldu.

Eğitim ve öğretim yılı boyunca düzenlenen geziler ile 8 bin 229 öğrenci de trafik eğitim parkında trafik kuralları, bilinçli sürücü ve bilinçli yaya konularında uygulamalı eğitimler aldılar. Kepez, yıl boyunca da ilçedeki okullardaki tüm öğrencileri beyaz perde ile buluşturdu. 2018 yılında 4 bin 600 Kepezli öğrenci, arkadaşları ile birlikte sinemaya giderek keyifli bir gün geçirirken, 450 öğrenci de Robotik Kodlama Atölyesini gezme şansını yakaladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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