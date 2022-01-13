Kepez'de tekvandocuların kuşak heyecanı - Son Dakika

Kepez Belediyesi Spor Kulübünün tekvando takımı sporcuları kuşak terfi sınavı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kulübün 100'den fazla lisanlı sporcusu haftada 2 gün antrenman yapıyor.
Yaşları 6 ile 16 arasında değişen tekvandocular, antrenmanlarını yaptıkları Turgut Özal Spor Salonu'nda 30 Ocak'ta sınava girecek.
Sporcular, ayak teknikleri, hayali dövüş sanatı ve tekvandonun felsefesi üzerine sözlü sınava tabi tutulacak.
Kaynak: AA
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