- Keplerini Kaçkar Dağları'nda attılar

Kaçkar Dağlarının zirvesinde sıra dışı mezuniyet töreni

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri mezuniyet törenini Kaçkar Dağlarında kep atarak kutladı

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri mezuniyet törenlerini ders görüp kamp yaptıkları Kaçkar Dağları'nın zirvesinde yaptılar. Öğrenciler okul hayatlarını son çadırlarını kurarak mezuniyet keplerini sıradışı bir mekanda Kaçkar Dağları'nda attılar.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağlarının zirvelerinde kamp yapıp, uygulamalı ders görmenin kendileri için heyecan verici olduğunu belirtirlerken, kep atma töreninin hayatları boyunca unutamayacakları bir anı olduğunu söylediler.

Mezun olan öğrencilerden Alp Turan, kamp kurdukları Kaçkar Dağlarında birçok yaban hayvanı görme fırsatı bulduklarını, bu sıradışı kep atma töreninin ömür boyu unutamayacağı bir anı olduğunu belirterek, "Kaçkar Dağlarının zirvesine yolculuk yaptık. Kamp alanımızda hem Ayılarla, Ur Keklikleriyle, Çengel Boynuzlu Dağ Keçileriyle vakit geçirdik, gözlemler yaptık, hem de mezuniyet töreni kapsamında keplerimizi havaya atarak kutlamamızı gerçekleştirdik. Bizim için ömür boyu unutulmayacak bir anı oldu. Bu bölüme gelmek zaten benim çocukluk hayalimdi. Hem de bölümü bu şekilde bitirmek de hayalimdi. Daha önce bizim gibi kutlama yapanı görmedim" dedi.

Bir bayan olarak yaban hayvanlarını yakından gördüğünü ancak hiç tedirgin olmadığını belirten Hilal Aslı Hatalmış ise "Mezuniyet törenini tam yerinde yaptık diyebilirim. Çünkü bölümümüzün işi dağlarda. Yaban hayvanlarını görebilmek onları daha yakından tanıyabilmek için dağlardayız. Bayan olarak korkum olmadı, yabani hayvanları görmek yakından tanımak istedik. Zaten grup olarak gittiğimiz için hiç tedirgin olmadık. Bu kutlama bizim bölümümüz dışında başka bir yerde görmedim" diye konuştu.

"Mezuniyet törenini 8 yıldır Kaçkar Dağında yapıyoruz"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, mezuniyet törenlerini 2016 yılından beri dağlarda yaptıklarını ancak sadece Korana virüs salgını nedeniyle 2 yıl ara verdiklerini hatırlattı. Başkaya "Bölüm olarak 2012 yılında eğitim öğretime başladık. İlk mezunlarımızı verdiğimiz 2016 yılında son arazi kamplarımızı Kaçkar Dağında yapıyoruz, burada karlı havada, yağmurlu havada, doluda kep fırlatarak öğrencilere bu farklı mutluluğu yaşatmaya çalıştık. Sadece salgın döneminde bunu yapamadık, diğer bütün mezuniyet törenlerimizi son arazi kampımız olan Kaçkar Dağlarında gerçekleştirdik. Bizim dışımızda bu şekilde mezuniyet töreni yapanı pek duymadık. Kaçkar Dağında kampımızı yaklaşık 3 bin metre rakımlı yerde kuruyoruz. Hem yaban hayatını yerinde gözlemeye çalışıyoruz, hem de öğrencilerimiz kamp hayatını birlikte yaşıyorlar. İnsanlar genelde yaban hayvanları tanımadıklarından onlardan korkarlar. Yaban hayvanlarını tanıdıkça, ekolojilerini, biyolojilerini öğrenip bildikçe, ona ne şekilde yaklaşabiliriz, o bize ne yapabilir biz ona yapabiliriz, aradaki etkileşimi daha iyi ayarlar ve korku olayı azalır veya ortadan kalkar. En tehlikeli olarak bilinen Ayı, Kurt gibi türlerin kampımıza sokuldukları oluyor, bunlara gözlemlerimizde bire bir rastlıyoruz. Yakından karşılaştığımız, ani karşılaştığımız durumlar oluyor, ancak bir sorun yaşamıyoruz. Dağda, arazide en büyük sıkıntı derslerde de anlatırız örneğin yıldırım olayı, taş düşmesi, sel gibi doğal hadiselerdir. Kamplardaki mevcutlarımız genelde 15-20 kişi bazen 25 olabiliyor. Zira, sınıf mevcudumuz yoğun arazi kamplarını yapabilecek şekilde 20 kişidir" diye konuştu.