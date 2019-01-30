Son Dakika Haberleri: Kepsut'a Organize Sanayi Bölgesi

Kepsut'a Organize Sanayi Bölgesi

1 saat önce

Kepsut'ta arazi fiyatları yüksek olduğu için yatırımcıların tercih etmediği OSB arsalarını belediye devraldı.

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Kepsut'ta arazi fiyatları yüksek olduğu için yatırımcıların tercih etmediği OSB arsalarını belediye devraldı. Kepsut Belediyesi Sivritepe OSB'de yer alması için yatırımcıları bekliyor.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilçede uzun yıllardır hayali kurulan fakat Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından değeri yüksek olduğu için yatırımcılar tarafından tercih edilmeyen organize sanayi bölgesini belediye adına devraldı. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Kepsut Belediyesine devredilen Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 10 adet parselin yatırımcılara devri gerçekleştirilecek. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyarette bulundum. Uzun zamandır süren temaslarımız sonucunda artık Sivritepe organize sanayi bölgesi ile ilgili bütün yazışmalar tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kepsut Belediyesine parsellerin devri gerçekleşti. En hızlı şekilde çalışmalar yapılacak ve ilçemizin organize sanayi bölgesi için yatırımcılarımıza belediyemiz olarak önderlik yapacağız. Yolun başında da dediğimiz gibi her şey Kepsut için. Çünkü biz söz verdiğimiz hiçbir hizmeti gerçekleştirmeden bırakmadık" şeklinde konuştu - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

OSB, Kepsut, Güncel
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